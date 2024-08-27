Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Витковский
    Андрюха,твои предки только в свинарнике и хрюкали, недобалтийские существа как были тупыми от опороса, так и остались...Лучше бы Запад...
  • Александр Зиборов
    Сказана правда. Но не вся. В СССР был создан вариант апартеида (интернацизм), при котором эксплуатировались русские, ...Лучше бы Запад...
  • Александр Потехин
    Украинцы оскотиневшиеся русские, которые за идею украинской державы готовы зарезать даже свою фрау (жену..примеч..) О...Укронацисты, втор...

МТС с «Билайном» и «МегаФоном» отказались убрать наценки на сотовую связь в Крыму; возбуждено дело

МТС с «Билайном» и «МегаФоном» отказались убрать наценки на сотовую связь в Крыму; возбуждено дело

3 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выдала предупреждения этим операторам о необходимости отменить дополнительную плату в Крыму и Севастополе: "Речь идёт о взимании дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента на территории Республики Крым и города Севастополя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх