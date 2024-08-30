Портрет типичного государственного деятеля, поднявшего пенсионный возраст

ОС Олег Сорин Бывших чеченских полевых командиров даже на западе обнуляли... Таких вот "народных избранников" тоже не мешало бы. Как предателей и врагов НАРОДА. Такие вреда стране даже больше наносят. А после обнуления широко освещать это в прессе, чтоб другим не повадно было... Или слабо???

Валерий Каулин Привели фото какого-то хмыря. А почему бы не вспомнить, что есть у нас тот, кто сначала убрал из рабочего стажа службу в армии и учёбу в ВУЗе, а потом уже и пенсионный возраст поднял? И даже фото не надо публиковать! Каждый день можно по ТВ лицезреть! Страшновато?