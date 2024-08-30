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Портрет типичного государственного деятеля, поднявшего пенсионный возраст

Портрет типичного государственного деятеля, поднявшего пенсионный возраст

Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства незаконно нажитые недвижимость и активы бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука на сумму, превышающую 40 млрд рублей, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

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Комментарии
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ОС
Олег Сорин
Бывших чеченских полевых командиров даже на западе обнуляли... Таких вот &quot;народных избранников&quot; тоже не мешало бы. Как предателей и врагов НАРОДА. Такие вреда стране даже больше наносят. А после обнуления широко освещать это в прессе, чтоб другим не повадно было... Или слабо???
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12 час.
Валерий Каулин
Привели фото какого-то хмыря. А почему бы не вспомнить, что есть у нас тот, кто сначала убрал из рабочего стажа службу в армии и учёбу в ВУЗе, а потом уже и пенсионный возраст поднял? И даже фото не надо публиковать! Каждый день можно по ТВ лицезреть! Страшновато?
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4 час.
Анна Ахметзянова
Я тоже золото люблю,но у меня ничего нет.Видно не туда хожу и не с теми дружу🤔🙂
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2 час.

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