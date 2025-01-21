В Пентагоне были уволены, либо отстранены все кадры, отвечавшие за Украину. Об этом стало известно из публикации украинского военного корреспондента Романа Бочкала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) после встечи с журналистами The Washington Post (WP).