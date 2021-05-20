Журнал «Профиль»

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Юрист развеял миф о новом штрафе для водителей с начала лета

Юрист развеял миф о новом штрафе для водителей с начала лета

По словам заведующего филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолия Миронова, все домыслы о том, что этим летом водителей начнут штрафовать за эксплуатацию автомобилей с зимними покрышками, в том числе шипованными – это просто миф.

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