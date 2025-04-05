🏫 В Симферополе построят восемь новых школ «У нас уже есть проектно-сметные документации — это в микрорайоне Крымская роза, где один проект готов, а второй находится на выходе из экспертизы.
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🏫 В Симферополе построят восемь новых школ «У нас уже есть проектно-сметные документации — это в микрорайоне Крымская роза, где один проект готов, а второй находится на выходе из экспертизы.