Телеведущий Соловьев подверг критике «Бульдога» Харламова и предложил отправить его в зону СВО

Телеведущий Владимир Соловьев в своей авторской программе подверг остракизму комика Гарика Харламова, который словно не понимает происходящих процессов и предложил для освежения памяти, отправить его на фронт.
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