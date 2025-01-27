В Петербурге соседа коммуналки обязали убраться и держать собак в комнате

Ускорить действия помог вынесенный исполнительский сбор В Петроградском районе наладили быт соседей коммунальной квартиры: после принудительных мер коридор освободили от вещей должника, а его собак ограничили в передвижении по квартире, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.