Ситуация на топливном рынке Волгоградской области стабильная. Запасов топлива в регионе достаточно.
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Ситуация на топливном рынке Волгоградской области стабильная. Запасов топлива в регионе достаточно.
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