Кокорин вышел на поле после травмы. "Фиорентина" не выиграла

В чемпионате Италии по футболу в Серии "А" прошли три матча заключительного тура. В Кротоне в матче местного клуба с "Фиорентиной" произошло значимое событие: на поле появился россиянин Александр Кокорин, который не играл за флорентийцев с 3 марта.