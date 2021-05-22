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Кокорин вышел на поле после травмы. "Фиорентина" не выиграла

Кокорин вышел на поле после травмы. "Фиорентина" не выиграла

В чемпионате Италии по футболу в Серии "А" прошли три матча заключительного тура. В Кротоне в матче местного клуба с "Фиорентиной" произошло значимое событие: на поле появился россиянин Александр Кокорин, который не играл за флорентийцев с 3 марта.

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