Китай реконструирует железную  дорогу Танзания-Замбия

Председатель КНР Си Цзиньпин, президент Танзании Самия Сулуху Хасан и президент Замбии Хакаинде Хичилема в среду совместно засвидетельствовали подписание меморандума о взаимопонимании /МОВ/ по проекту реконструкции железной дороги Танзания-Замбия, сообщает romanian.
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