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Есть первая победа, но опять с ошибками и с нервами. Как Россия обыграла Швейцарию на МЧМ

Есть первая победа, но опять с ошибками и с нервами. Как Россия обыграла Швейцарию на МЧМ

В своем втором матче на молодежном чемпионате мира российская сборная одержала первую победу, испытав немало проблем с командой Швейцарии (4:2).

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