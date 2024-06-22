Офицер ВС РФ сообщил, что ВСУ возобновили контрнаступление под Харьковом

Украинские военные утверждают, будто ВСУ продвигаются под Харьковом. В субботу официальный представитель группировки ВСУ “Хортица” Назар Волошин заявил, что ВСУ “разгромили” российские подразделения в Волчанске, а также в населенных пунктах Тихое и Глубокое в Харьковской области.