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Офицер ВС РФ сообщил, что ВСУ возобновили контрнаступление под Харьковом

Украинские военные утверждают, будто ВСУ продвигаются под Харьковом. В субботу официальный представитель группировки ВСУ “Хортица” Назар Волошин заявил, что ВСУ “разгромили” российские подразделения в Волчанске, а также в населенных пунктах Тихое и Глубокое в Харьковской области.

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