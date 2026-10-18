Когда я впервые увидел эту фотографию, она не показалась мне особенно примечательной. Горящий танк, немецкие солдаты, какая-то суета вокруг подбитой машины — типичный кадр военной хроники, каких тысячи.
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