Лучший друг Маслякова Юлий Гусман пообещал, что КВН будет развиваться

Дело умершего основателя и ведущего КВН Александра Маслякова будет продолжать его семья. Об этом сообщил один из лучших друзей ведущего и бессменный член жюри Клуба веселых и находчивых, режиссер Юлий Гусман.
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