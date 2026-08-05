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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» хочет за Пальинью 25 млн евро – это слишком много для «Астон Виллы», «Спортинга» и «Бенфики», которым интересен хавбек

Опорный полузащитник «Баварии»  Жоау Пальинья может продолжить карьеру в Англии. 31-летний португальский хавбек интересен « Астон Вилле », и мюнхенцы готовы продать его, сообщает Bild.

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