ИЗВЕСТИЯ iz

6 729 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Снова будут провокаторы,зачем запустили эту программу?Иностранцы начали...
  • Grandad
    Какая зависимость, если до них дошло лишь 3% зерна? Вот зависимость от тех, кто мешал доставлять куда было договорено...Алжирский политол...
  • Евгений Бут
    Хватит унижаться! Не стоит ехать без гимна и флага! Мало нас умыли? Хотите ещё! С этого все и начинается !Матвиенко заявила...

Картина дня

наверх