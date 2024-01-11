Росс Браун: Михаэль Шумахер мог стать чемпионом в 2014 году

Росс Браун: Михаэль Шумахер мог стать чемпионом в 2014 годуWolfgang Wilhelm / MercedesБывший технический директор Ferrari и экс-руководитель Mercedes в Формуле 1 Росс Браун считает, что Михаэль Шумахер вполне мог стать восьмикратным чемпионом, если бы не завершил карьеру в 2012 году.