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Тренер Каливод заявил, что Медведев умеет проводить хитроумные комбинации

Тренер Каливод заявил, что Медведев умеет проводить хитроумные комбинации

Заслуженный тренер России Александр Каливод объяснил, за счет чего российский теннисист Даниил Медведев может добиться положительного результата в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), в котором сразится с представителем Польши Хубертом Хуркачом.

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