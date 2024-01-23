Тренер Каливод заявил, что Медведев умеет проводить хитроумные комбинации

Заслуженный тренер России Александр Каливод объяснил, за счет чего российский теннисист Даниил Медведев может добиться положительного результата в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), в котором сразится с представителем Польши Хубертом Хуркачом.
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