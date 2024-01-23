Тренер Каливод заявил, что Медведев умеет проводить хитроумные комбинации

Заслуженный тренер России Александр Каливод объяснил, за счет чего российский теннисист Даниил Медведев может добиться положительного результата в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), в котором сразится с представителем Польши Хубертом Хуркачом.