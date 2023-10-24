Президент Франции занялся миротворчеством на Ближнем Востоке. Комментарий Георгия Бовта

В мирном плане Макрона отсутствует пункт о политическом будущем сектора Газа, замечает политолог. Он предполагает, что обострение конфликта может ограничиться освобождением заложников, а взрывоопасная ситуация в регионе будет просто замороженаЭммануэль Макрон во время визита в Израиль призвал «к перезапуску политического процесса для Палестины».