Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 836 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Комарова
    Мой знакомый некоторое время жил в США с семьей (сыну было 10 лет). Приехал и рассказывает про этот хэллоуин. Он чело...День урожая, праз...
  • Ната
    Смотри ты, обиделось на пограничников! А Родина должна терпеть  твои пугливые метания и с благоговением ждать твое во...По каким причинам...
  • Михаил Мамонов
    предателям не должно быть места на Священной земле моей РодиныПо каким причинам...

Президент Франции занялся миротворчеством на Ближнем Востоке. Комментарий Георгия Бовта

Президент Франции занялся миротворчеством на Ближнем Востоке. Комментарий Георгия Бовта

В мирном плане Макрона отсутствует пункт о политическом будущем сектора Газа, замечает политолог. Он предполагает, что обострение конфликта может ограничиться освобождением заложников, а взрывоопасная ситуация в регионе будет просто замороженаЭммануэль Макрон во время визита в Израиль призвал «к перезапуску политического процесса для Палестины».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх