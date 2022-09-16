Иван Охлобыстин с гуманитарной миссией Народного фронта доставил снаряжение бойцам НМ ЛНР

Иван Охлобыстин с гуманитарной миссией Народного фронта доставил снаряжение бойцам НМ ЛНР

Отдельный штурмовой батальон «Шторм» Народной милиции ЛНР принял у себя в расположении актера и кинорежиссера Ивана Охлобыстина.

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