«Они пытаются понять друг друга всю жизнь». Хабиб – о шахматной партии Абубакара и Умара

«Они пытаются понять друг друга всю жизнь», – написал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Братья Хабиба: один – знает три языка и не выступает, другой – бил Конора папахой, еще один – выиграл все бои в UFC Хабиб: «Провели серьезные переговоры.
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