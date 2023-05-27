«Они пытаются понять друг друга всю жизнь». Хабиб – о шахматной партии Абубакара и Умара

«Они пытаются понять друг друга всю жизнь», – написал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Братья Хабиба: один – знает три языка и не выступает, другой – бил Конора папахой, еще один – выиграл все бои в UFC Хабиб: «Провели серьезные переговоры.