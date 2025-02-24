Пушков сообщил, что при Мерце экономика Германии продолжит падение

Экономика Германии продолжит падение, несмотря на победу кандидата в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца на прошедших в стране выборах.
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