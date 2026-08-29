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Земля

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Что произойдёт с ценами на квартиры после 1 октября: взгляд практика

Что произойдёт с ценами на квартиры после 1 октября: взгляд практика

Рынок недвижимости сейчас напоминает замерший перед прыжком механизм: предложение накапливается быстрее, чем приходит платёжеспособный покупатель.

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