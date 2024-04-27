Сербский сенатор Вулин выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией на Балканах

Он заявил, что западные страны стремятся сохранить Дейтонские соглашения, но при этом упразднить Республику Сербскую Бывший глава сербского Агентства по безопасности и информированию (БИА), сенатор Республики Сербской Александр Вулин выразил свою обеспокоенность ситуацией с безопасностью на Балканах, сообщает RT.
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