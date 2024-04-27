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Петербургский дневник

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Сербский сенатор Вулин выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией на Балканах

Сербский сенатор Вулин выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией на Балканах

Он заявил, что западные страны стремятся сохранить Дейтонские соглашения, но при этом упразднить Республику Сербскую Бывший глава сербского Агентства по безопасности и информированию (БИА), сенатор Республики Сербской Александр Вулин выразил свою обеспокоенность ситуацией с безопасностью на Балканах, сообщает RT.

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