Он заявил, что западные страны стремятся сохранить Дейтонские соглашения, но при этом упразднить Республику Сербскую Бывший глава сербского Агентства по безопасности и информированию (БИА), сенатор Республики Сербской Александр Вулин выразил свою обеспокоенность ситуацией с безопасностью на Балканах, сообщает RT.