Нижегородские спасатели МЧС проверяют избирательные комиссии перед выборами

В преддверии «Единого дня голосования» нижегородские пожарные проверили избирательные комиссии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
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