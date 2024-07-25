Серийного похитителя велосипедов задержали полицейские Караганды

Сотрудники криминальной полиции Караганды задержали по подозрению в краже 28-летнего жителя города. Злоумышленник проник в подъезд многоквартирного дома по улице Момышулы и сняв цепь, которым двухколесный транспорт был прикреплен к прутьям перил, похитил велосипед.