Серийного похитителя велосипедов задержали полицейские Караганды

Сотрудники криминальной полиции Караганды задержали по подозрению в краже 28-летнего жителя города. Злоумышленник проник в подъезд многоквартирного дома по улице Момышулы и сняв цепь, которым двухколесный транспорт был прикреплен к прутьям перил, похитил велосипед.
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