Интервью Карлсона с Путиным будет опубликовано в ночь на 9 февраля

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону выйдет 9 февраля в 02:00 ночи по московскому времени, следует из сообщения в аккаунте журналиста в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).