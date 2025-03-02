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Срочно! Удары по целям на Украине: из Одессы ATACMS больше не полетят

Срочно! Удары по целям на Украине: из Одессы ATACMS больше не полетят

Этой ночью на Украине плохо спалось на Донбассе, в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях, Одессе и окрестностях Новомосковска Днепропетровской области, Киеве, Обухове Киевской области, Николаеве, Хмельницком и Староконстантинове Хмельницкой области, окрестностях Кировограда и Полтавы, Каневе Черкасской области, окрестностях Днепропетровска.

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