Срочно! Удары по целям на Украине: из Одессы ATACMS больше не полетят

Этой ночью на Украине плохо спалось на Донбассе, в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях, Одессе и окрестностях Новомосковска Днепропетровской области, Киеве, Обухове Киевской области, Николаеве, Хмельницком и Староконстантинове Хмельницкой области, окрестностях Кировограда и Полтавы, Каневе Черкасской области, окрестностях Днепропетровска.