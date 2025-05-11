Скандал в МТС Перми: Две женщины в хиджабах и русский отпор!

Ирина Гнать всю кишлачную вонючую узкоглазую мраэь на их историческую родину,пусть там права качают,гребань ,животные,неучи,работают только одним местом нижним,а в башках опилки.

Виктор Левыкин Не женщины, а две черножопые обезьяны в хиджабах, называйте вещи своими именами.. Заебала толерантность, с неё всё и начинается.