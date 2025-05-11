Дерзость в «Землянике» Дерзость в «Землянике» Пермь, 7 мая 2025 года, ТЦ «Земляника», салон МТС. Обычный день: народ выбирает тарифы, чехлы, сим-карты.
Скандал в МТС Перми: Две женщины в хиджабах и русский отпор!
Комментарии
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Ирина
Гнать всю кишлачную вонючую узкоглазую мраэь на их историческую родину,пусть там права качают,гребань ,животные,неучи,работают только одним местом нижним,а в башках опилки.
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7 час.
Виктор Левыкин
Не женщины, а две черножопые обезьяны в хиджабах, называйте вещи своими именами.. Заебала толерантность, с неё всё и начинается.
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4 час.
И
Искандер
Неее... Ингерманда ебланская, старуха без социальной ответственности, отлёживалась за унитазом привокзального нужника после пережитого великого горя - присвоения аэропорту Волгограда имени И.В.Сталина.
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3 час.
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