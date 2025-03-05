Агрессивная риторика французского президента Эммануэля Макрона в отношении некой «российской угрозы» для Европы ведет к дальнейшей эскалации конфликта, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
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