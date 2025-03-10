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Аналитик Ярыгин объяснил позицию Трампа по поводу разведданных для Украины

Аналитик Ярыгин объяснил позицию Трампа по поводу разведданных для Украины

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин объяснил в беседе с RT заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США практически возобновили предоставление Украине разведывательных данных.

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