Аналитик Ярыгин объяснил позицию Трампа по поводу разведданных для Украины

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин объяснил в беседе с RT заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США практически возобновили предоставление Украине разведывательных данных.
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