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Боевики ВСУ пережили "адскую ночь" под Бахмутом. Развязка уже близка

Боевики ВСУ пережили "адскую ночь" под Бахмутом. Развязка уже близка

"Русская весна" рассказала об актуальной ситуации в районе Бахмута. Оказывается, представители ЧВК "Вагнер" вышли к трассе Т-0504Бойцам частной военной компании "Вагнер" удалось прорваться к трассе Т-0504, расположенной на Бахмутском направлении.

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