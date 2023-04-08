Боевики ВСУ пережили "адскую ночь" под Бахмутом. Развязка уже близка

"Русская весна" рассказала об актуальной ситуации в районе Бахмута. Оказывается, представители ЧВК "Вагнер" вышли к трассе Т-0504Бойцам частной военной компании "Вагнер" удалось прорваться к трассе Т-0504, расположенной на Бахмутском направлении.
"Русская весна" рассказала об актуальной ситуации в районе Бахмута. Оказывается, представители ЧВК "Вагнер" вышли к трассе Т-0504Бойцам частной военной компании "Вагнер" удалось прорваться к трассе Т-0504, расположенной на Бахмутском направлении.
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