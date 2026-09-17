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Царьград

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"Аквилон АКВАРТАЛ" предоставит 80 квартир для переселения граждан в Архангельске

"Аквилон АКВАРТАЛ" предоставит 80 квартир для переселения граждан в Архангельске

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и депутат Госудумы Мария Харченко посетили строительную площадку жилого комплексаНа стройплощадке ЖК "Аквилон АКВАРТАЛ" в Архангельске побывали губернатор Александр Цыбульский и депутат Госдумы Мария Харченко.

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