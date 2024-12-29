Юрист рассказал, какой кредитный договор с банком можно признать недействительным

Фото: vo.rbc.ru Как можно признать кредитный договор или его отдельные условия недействительными? Обычно требования о признании недействительными кредитного договора или его отдельных условий подаются заемщиками в виде исковых заявлений, встречных исков или возражений на предъявленные исковые требования.