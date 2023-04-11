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«Жанну» с Ксенией Раппопорт, Таисией Вилковой и Евгением Мироновым покажет Первый канал

«Жанну» с Ксенией Раппопорт, Таисией Вилковой и Евгением Мироновым покажет Первый канал

Телевизионная премьера фильма «Жанна» состоится 23 апреля 2023 года на Первом канале. Главная героиня Жанна (Ксения Рапппорт) – пятидесятилетняя self-made woman, которая прошла через многое в 90-е годы: нищету, предательство, смерть близких.

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