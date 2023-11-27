Обзор Dave the Diver

Платформы: SWITCH PC Разработчик: Издатель: Nexon Жанры: Adventure Почуяв запах наживы, большие корпорации иногда окунаются в модный тренд, маскируясь под небольшие и независимые инди-команды с огромными амбициями.
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