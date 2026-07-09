В России представили одноплатный компьютер с ИИ для дронов и роботов

Разработчики заявляют, что на отечественном рынке ему нет аналоговРоссийская компания «Аэрокосмические антенные системы» представила микрокомпьютер Brain Box, который совмещает функции вычислительного модуля для искусственного интеллекта и полётного контроллера.
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