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В России представили одноплатный компьютер с ИИ для дронов и роботов

В России представили одноплатный компьютер с ИИ для дронов и роботов

Разработчики заявляют, что на отечественном рынке ему нет аналоговРоссийская компания «Аэрокосмические антенные системы» представила микрокомпьютер Brain Box, который совмещает функции вычислительного модуля для искусственного интеллекта и полётного контроллера.

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