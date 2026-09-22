Игнатов, Сарновская и ещё 11 российских фигуристов получили нейтральный статус от ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус 13 российским фигуристам. Допуск на международные турниры получили одиночники Макар Игнатов, Николай Колесников, София Сарновская, Агата Петрова, София Смагина, Сандра Давыденко, Таисия Шепталина, Игнат Пахомов.
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