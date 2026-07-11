Maine Dems Will Pick Platner Replacement At Rushed Convention This Month After their nominee for the 2026 Maine Senate race dropped out on Friday in the wake of sex assault allegations, Democrats will pick his successor at a convention on July 25th, the state party chair announced Friday afternoon.
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