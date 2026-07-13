В Карагандинской области расширяют телемедицину для сельских жителей

В Карагандинской области продолжается внедрение телемедицины. После успешного пилотного проекта цифровой сервис начали поэтапно запускать во всех районах региона, чтобы сделать специализированную медицинскую помощь доступнее для жителей отдалённых населённых пунктов, передает inKaragandy.
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