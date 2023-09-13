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Ди Мария о роли капитана Аргентины: «Лучший в мире и истории передал мне эту повязку. Уникально»

Ди Мария о роли капитана Аргентины: «Лучший в мире и истории передал мне эту повязку. Уникально»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пропустил гостевой матч квалификации ЧМ-2026 против Боливии (3:0) из-за дискомфорта, поэтому с повязкой вышел Ди Мария.

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