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Зачем молодые и здоровые японки постоянно носят подгузники?

Зачем молодые и здоровые японки постоянно носят подгузники?

Вы можете себе представить, чтобы молодой и совершенно здоровый человек по собственному желанию ходил в подгузнике? Думаете, какая-то глупость? Но японцы действительно так делают, причем в основном девушки — те самые сексуальные и няшные тян, фотографии которых вызывают у мужчин если не возбуждение, то как минимум интерес и симпатию.

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