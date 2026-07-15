Зачем молодые и здоровые японки постоянно носят подгузники?

Вы можете себе представить, чтобы молодой и совершенно здоровый человек по собственному желанию ходил в подгузнике? Думаете, какая-то глупость? Но японцы действительно так делают, причем в основном девушки — те самые сексуальные и няшные тян, фотографии которых вызывают у мужчин если не возбуждение, то как минимум интерес и симпатию.