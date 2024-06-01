Бутерин поразмышлял о размерах блоков Bitcoin и их роли в масштабировании сети

Виталик Бутерин решил переосмыслить свою позицию по отношению принципов масштабирования Bitcoin. Создатель Ethereum был большим поклонником теории увеличения размера блока, хотя победили в итоге сторонники SegWit - пластичности с сохранением стандарта маленьких блоков.
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