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Военное обозрение

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Отдать, произвести или купить: проблемы Евросоюза с артиллерийскими боеприпасами

Отдать, произвести или купить: проблемы Евросоюза с артиллерийскими боеприпасами

Год назад Евросоюз пообещал поставить киевскому режиму миллион артиллерийских снарядов. Эти планы так и не удалось выполнить, и при этом вскрылись новые серьезные проблемы.

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