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Царьград

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Блогер MrBeast решил купить TikTok и спасти платформу от блокировки в США

Блогер MrBeast решил купить TikTok и спасти платформу от блокировки в США

Если социальную сеть не продадут американским владельцам до 19 января, её могут заблокировать и запретить.

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Комментарии
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Eduard
Американцы вмех пытаются шпионами назыаать,хотя сами они и есть шпионы,все трочны их АНБ и ЦРУ делают! Но обвиняют других!
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20 час.

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