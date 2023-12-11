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Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова приговорили к 12 годам за убийство

Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова приговорили к 12 годам за убийство

Кировской районный суд Красноярска приговорил бывшего председателя совета директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), экс-депутата регионального парламента Анатолия Быкова к 12 годам лишения свободы за убийство, совершенное в 1998 году.

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