Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова приговорили к 12 годам за убийство

Кировской районный суд Красноярска приговорил бывшего председателя совета директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), экс-депутата регионального парламента Анатолия Быкова к 12 годам лишения свободы за убийство, совершенное в 1998 году.
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