Военное обозрение

3 537 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    совсем  с катушек слетел  этот  нацист.Зеленский в ООН п...
  • Игорь Василевский
    Этот придурок войдет в историю как самый кровавый неадекват..Зеленский в ООН п...
  • Sergiy Che
    За шо боролись...  Этим лохам того Никола для того в цветной "ряволюции" и подсунули - сами виноваты, что повелись та...Участники акции п...

Американская пресса: Президент Украины осознал, что не стоит критиковать западных политиков

Американская пресса: Президент Украины осознал, что не стоит критиковать западных политиков

Президент Украины Владимир Зеленский осознал, что западных политических деятелей, от которых зависит продолжение и объемы дальнейшей поддержки его режима, нужно больше благодарить, а не критиковать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх