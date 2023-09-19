Американская пресса: Президент Украины осознал, что не стоит критиковать западных политиков

Президент Украины Владимир Зеленский осознал, что западных политических деятелей, от которых зависит продолжение и объемы дальнейшей поддержки его режима, нужно больше благодарить, а не критиковать.
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