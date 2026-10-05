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test mazurok

2 подписчика

💡 В Бахчисарайском районе отключили электричество из‑за повреждения сетей В связи с повреждением в сетях 110-35 кВ Таврического ПМЭС в Бахчисарайском районе, в том числе в сёлах Верхнесадовое, Пироговка и Фронтовое, нет электричества.

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