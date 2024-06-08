В Эстонии не пускают на соревнования собак российского происхождения

Родившихся в России собак перестали пускать на эстонские соревнования. Об этом сообщает Postimees. Как рассказала газете хозяйка собаки Норы, ее питомица больше не может участвовать в соревнованиях, так как приехала в Эстонию из петербургского питомника в 2017 году.