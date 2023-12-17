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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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10 норвежских лыжников попадали на пьедестал на Кубке мира в этом сезоне

На прошедших четырех этапах подиумы завоевали Эрик Валнес, Йоханнес Клэбо, Мартин Левстрем Ниенге, Ян Томас Йенссен, Харальд Амундсен, Пол Гульберг, Ивер Тильхейм Андерсен, Симен Хегстад Крюгер, Дидрик Тенсет, Хенрик Деннестад.

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